Актер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде

Российский актер Сергей Бадюк рассказал о своей госпитализации в Таиланде. По его словам, во время отдыха у него начал выходить камень.

Актер добавил, что страховая я отказывает ему в срочной операции. «У меня камень пошел, и они сказали, что это у меня хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался», – сообщил Бадюк в Instagram.

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Публикация от Сергей Бадюк (@sergei_badyuk) 30 Дек 2019 в 4:30 PST

Бадюк известен зрителям по ролям в фильмах «Соловей-разбойник», «Гоголь», «Мамы», а также в сериалах «Интерны» и «Родина».

Ранее в Москве в тяжелом состоянии был госпитализирован актер Дмитрий Ульянов.

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