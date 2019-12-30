Актер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде

Российский актер Сергей Бадюк рассказал о своей госпитализации в Таиланде. По его словам, во время отдыха у него начал выходить камень.
Актер добавил, что страховая я отказывает ему в срочной операции. «У меня камень пошел, и они сказали, что это у меня хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался», – сообщил Бадюк в Instagram.
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Бадюк известен зрителям по ролям в фильмах «Соловей-разбойник», «Гоголь», «Мамы», а также в сериалах «Интерны» и «Родина».
Ранее в Москве в тяжелом состоянии был госпитализирован актер Дмитрий Ульянов.
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