Астролог предсказал Ольге Бузовой и Давиду Манукяну гармоничные отношения

Астролог Сергей Седашев предсказал Ольге Бузовой и Давиду Манукяну гармоничные отношения. Он считает, что у звездной пары может быть счастливое будущее.

Совсем недавно Ольга Бузова в эфире телепроекта «План Б» призналась своему другу Тимуру Батрудинову, что безумно счастлива. Звезда официально заявила, что состоит в отношениях с известным блогером Давидом Манукяном. Астролог уверен, что у них может сложиться долгосрочный союз, но не без нюансов. Он пояснил журналистам, что молодые люди совместимы по знакам Зодиака. Бузова – Козерог, Манукян – Рыба. У них схожая энергетика. Телеведущая сможет регулировать эмоциональные всплески своего партнера. Эксперт также подчеркнул, что гармония будет не только в любовных отношениях, но и в интимной жизни и саморазвитии. Обоим звездам свойственна любовь с первого взгляда.

Седашев подметил, что конфликты могут возникать лишь на уровне бытовых вопросов. Но если влюбленные хотят долгосрочные счастливые отношения, им нужно решать все вопросы сразу, обсуждая между собой.

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