В Башкирии двух женщин зарезали и сожгли вместе с домом

30.12.2019, 17:04, Разное

В Башкирии двух женщин зарезали и сожгли вместе с домом, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранителей региона. Инцидент произошел вчера в городе Бирск в одном из частных домов, по делу уже задержали подозреваемого.
Вчера работники пожарной службы прибыли по вызову, а после тушения пожара обнаружили на месте инцидента тела двух женщин, обгоревшие и со следами колото-резанных ран. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, который, по предварительным данным, убил хозяйку и ее гостью, а затем решил скрыть следы преступления при помощи пожара.

На данный момент подробности произошедшего устанавливают сотрудники полиции, подозреваемый задержан. По имеющимся данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он был судим за кражу.



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