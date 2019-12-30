В Башкирии двух женщин зарезали и сожгли вместе с домом, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранителей региона. Инцидент произошел вчера в городе Бирск в одном из частных домов, по делу уже задержали подозреваемого.

Вчера работники пожарной службы прибыли по вызову, а после тушения пожара обнаружили на месте инцидента тела двух женщин, обгоревшие и со следами колото-резанных ран. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, который, по предварительным данным, убил хозяйку и ее гостью, а затем решил скрыть следы преступления при помощи пожара.

На данный момент подробности произошедшего устанавливают сотрудники полиции, подозреваемый задержан. По имеющимся данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он был судим за кражу.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Правоохранительные органы инициировали проверку происшествия, в ходе которого убили двух собак в Кировской области, сообщили в региональном УМВД. СМИ сообщают, что собак якобы убил депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров. «В отдел полиции поступило заявление от гражданина, который сообщил о своих убитых собаках, трупы которых он показывает на видео. На место выезжала следственно-оперативная группа, […]