В Москве трамвай наехал на ребенка

В Москве трамвай совершил наезд на ребенка, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранителей. По предварительным данным, пострадавший был доставлен с травмами в больницу, подробности устанавливаются.
По предварительным данным, наезд произошел на улице Новинки на юге столицы. Инцидент произошел сегодня днем, по словам очевидцев, скорая помощь уже прибыла на место и осматривает несовершеннолетнего.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности станут известны позже.
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