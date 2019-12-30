В Москве трамвай наехал на ребенка

30.12.2019, 17:04, Разное

В Москве трамвай совершил наезд на ребенка, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранителей. По предварительным данным, пострадавший был доставлен с травмами в больницу, подробности устанавливаются.
По предварительным данным, наезд произошел на улице Новинки на юге столицы. Инцидент произошел сегодня днем, по словам очевидцев, скорая помощь уже прибыла на место и осматривает несовершеннолетнего.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности станут известны позже.



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