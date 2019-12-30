Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене

Никто не вправе решать, когда артисту уходить со сцены, он имеет право даже умереть на ней, сообщил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова музыкального критика Сергея Соседова и певца Прохора Шаляпина о том, что «старым» артистам пора освободить сцену.

Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха. В тоже время певец Прохор Шаляпин высказался, что артисты, которые своевременно не покидают сцену, уродуют российскую культуру, и им пора освободить сцену для молодых.

«Дайте лупу, кто такой Прохор Шаляпин, чтобы давать оценку великой Алле Пугачевой? Мы можем не соглашаться с ее идеологией, философией, но никто не вправе развенчивать ее как личность. Для того, чтобы говорить что-то о ней, нужно хоть что-то в этой жизни сделать», – считает Пригожин.

Продюсер отмечает, что критикующие российских артистов только и могут сидеть и болтать языком.

«У артиста нет возраста. Он уходит тогда, когда считает нужным. Артист – человек свободный, всегда был, есть и остается. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому. Я не понимаю людей, которые так себя ведут и пытаются обесценить настоящих артистов», – говорит Пригожин.

Ранее певица София Ротару 22 декабря поучаствовала в съемках «Голубого огонька», который по традиции будет транслироваться в новогоднюю ночь. Алла Пугачева при этом пропустила программу уже во второй год подряд.

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