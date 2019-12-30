Под Винницей активисты избили священников и прихожан канонической УПЦ

Представители так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) в Винницкой области напали на священников и мирян Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в организации.
Происшествие случилось с 28 на 29 декабря в поселке Новоживотов Оратовского района области, передает ТАСС со ссылкой на УПЦ.
На священников и верующих Тульчинской епархии УПЦ, которые проводили круглосуточное стояние у Свято-Покровского храма, чтобы не пустить туда представителей ПЦУ, напала группа людей.
Протоиерей Дмитрий Цмокало рассказал, что к храму приехали три машины с активистами ПЦУ.
«Там нас было пять священников и пять мирян, мы сразу подошли к дверям храма, чтобы их не допустить. Активисты светили в глаза фонариками и начали бить всех. Били, толкали, одному батюшке, молодому, из другого прихода Оратовского района, разбили губу так, что ее зашивали в больнице. Пономарю, который тоже приехал из Оратова со мной, разбили нос, губу тоже ему зашивали. И батюшку Петра, настоятеля храма, сбросили с лестницы и начали бить ногами», – сказал Цмокало.
На место прибыли полицейские, они провели беседу с нападавшими, но те отрицали свое участие в инциденте. Правоохранители открыли уголовное дело по факту нападения.
На следующий день у церкви собрались сторонники ПЦУ вместе с председателем Оратовской районной госадминистрации Олегом Чугункиным. По словам протоиерея, чиновник попытался оказать давление на верующих и священников УПЦ, чтобы они согласились по очереди служить в храме с ПЦУ, но получил отказ.
В июне сторонники ПЦУ избили прихожанок канонической Украинской православной церкви.
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