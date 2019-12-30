Рыбинцы получают поддержку по нацпроекту «Демография»

1593 семьи из Рыбинска в 2019 году получили выплаты в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Общая сумма выплат составила 153 миллиона рублей.

По состоянию на 30 декабря 2019 года 658 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, в том числе 367 впервые назначенные, на общую сумму 57,37 млн. рублей. 935 семей получили ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей, в том числе 247 впервые назначенные, на общую сумму 95,72 млн. рублей.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей назначается до достижения ребенком возраста трех лет в органах социальной защиты населения по месту жительства заявителя.

Данная выплата назначается семьям, среднедушевой доход которых ниже среднедушевых денежных доходов населения Ярославской области, т.е. денежных доходов в расчете на душу населения Ярославской области в месяц (в 2019 году – 26789,40 руб.) в размере величины прожиточного минимума для детей. Величина прожиточного минимума на детей устанавливается ежегодно Законом Ярославской области и на 2020 год составит 10682 рубля.

Уточнить условия предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей и перечень документов, необходимых для ее назначения Вы можете в муниципальном учреждении «Центр социальных выплат» города Рыбинска по телефонам: 222-192, 222-209, 283-065, 222-920.

Для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка либо ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей заявление с комплектом документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, можно подать:

— в муниципальном учреждении «Центр социальных выплат» города Рыбинска;

— в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы»;

— через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан национальный проект «Демография», в рамках которого в регионе утвержден региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Цель регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — достижение в Ярославской области к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости 1,643 (планируемое значение к концу 2019 года – 1,541).

Достижение целевых показателей осуществляется за счет:

— предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения;

— предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

— предоставления возможности семьям, страдающим бесплодием пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, включая перенос криоконсервированного эмбриона, в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка установлена Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и выплачивается органами социальной защиты населения по месту постоянного проживания (пребывания) или фактического проживания заявителя.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается матерям из семей со среднедушевым доходом, не превышающим с 01.01.2020 года 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году в Ярославской области размер среднедушевого дохода не должен превышать 23262 руб.). Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в Ярославской области при обращении за ней в 2020 году составит 10571 руб.

Более подробную консультацию о порядке предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и документах, необходимых для ее назначения Вы можете получить в муниципальном учреждении «Центр социальных выплат» города Рыбинска по телефонам: (4855) 222-192, 222-209, 283-065, 222-920.

Центр социальных выплат

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