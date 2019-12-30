«Здесь все, а там нет ничего!» «Отказник» не захотел возвращаться в ОРДЛО

30.12.2019, 16:57, Разное

Эта информация вызвала шок у российских пропагандистов, которые не сразу поверили в его достоверность.

Однако украинский журналист смог пообщаться с мужчиной и узнать у него, почему на оккупированную часть Донбасса к боевикам он возвращаться не намерен.

Журналист заметил, что группа мужчин вышла из автобуса с табличкой «отказники», и выяснил причину, по которой они в «ДНР» возвращаться не захотели.

Один из «отказников» на обмен пленными объяснил, что ему нет смысла ехать в ОРДЛО.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, когда стоял возле автобуса, а соответствующий момент засняли на видео

«Нас включили в списки, но отказались. Здесь семьи, здесь все, а там нет ничего», – сказал он.

По какой причине «отказников» включили в списке, мужчина так и не смог ответить. Также он отказался называть свою фамилию.



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