В октябре промышленное производство упало на 5%. В ноябре промышленное производство упало на 7,5%.
Накидайте, пожалуйста, постов мамкиных экономистов, рассказывавших, что война власти с легальными табачниками – это хорошо.
Все имеет свою цену. Да, людям нравится, когда доллар дешевеет. По большому счету, курс доллара – это единственный понятный простому народу экономический показатель.
Получаешь ты, к примеру, 10 тысяч. По курсу 28 это было 360 долларов, а по курсу 23 – уже 435.
Вроде, ничего особенного и не делаешь, а зарплата растет. Приятно. Зеленский молодец! Не зря выбирали.
Сейчас народу прикольно пересчитывать внезапно увеличившееся количество долларов в кармане.
Но откуда они берутся? Из зарплаты, которую платит работодатель.
И тут начинаются проблемы. Потому что Украина – экспортно ориентированная страна. Большой бизнес работает на экспорт.
Благодаря укреплению гривни расходы импортеров в долларах увеличились и маржа упала.
Международные рынки очень конкурентны. Там нельзя просто так поднять цену, потому что у меня внезапно подорожала рабочая сила и сырье.
В Китае ничего не дорожало, они держат свой юань дешевым, несмотря на вой Штатов.
Что будет? Некоторым экспортерам придется остановить производство, потому что оно будет убыточным. Вот о чем говорит падение промышленного производства.
И тогда в карманах трудящихся не будет ни 435 долларов. Ни даже 360. Потому что зарплаты не платят, если заводы стоят.
А вы продолжайте радоваться сильной гривне. И да, ни одна импортная вещь не подешевела, кстати.
Сергей Марченко
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