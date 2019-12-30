Продолжайте радоваться сильной гривне

30.12.2019, 16:57, Разное

В октябре промышленное производство упало на 5%. В ноябре промышленное производство упало на 7,5%.

Накидайте, пожалуйста, постов мамкиных экономистов, рассказывавших, что война власти с легальными табачниками – это хорошо.

Все имеет свою цену. Да, людям нравится, когда доллар дешевеет. По большому счету, курс доллара – это единственный понятный простому народу экономический показатель.

Получаешь ты, к примеру, 10 тысяч. По курсу 28 это было 360 долларов, а по курсу 23 – уже 435.

Вроде, ничего особенного и не делаешь, а зарплата растет. Приятно. Зеленский молодец! Не зря выбирали.

Сейчас народу прикольно пересчитывать внезапно увеличившееся количество долларов в кармане.

Но откуда они берутся? Из зарплаты, которую платит работодатель.

И тут начинаются проблемы. Потому что Украина – экспортно ориентированная страна. Большой бизнес работает на экспорт.

Благодаря укреплению гривни расходы импортеров в долларах увеличились и маржа упала.

Международные рынки очень конкурентны. Там нельзя просто так поднять цену, потому что у меня внезапно подорожала рабочая сила и сырье.

В Китае ничего не дорожало, они держат свой юань дешевым, несмотря на вой Штатов.

Что будет? Некоторым экспортерам придется остановить производство, потому что оно будет убыточным. Вот о чем говорит падение промышленного производства.

И тогда в карманах трудящихся не будет ни 435 долларов. Ни даже 360. Потому что зарплаты не платят, если заводы стоят.

А вы продолжайте радоваться сильной гривне. И да, ни одна импортная вещь не подешевела, кстати.

Сергей Марченко



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