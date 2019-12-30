Анонсированы встречи госсекретаря США Помпео с руководством Украины

Госсекретарь США Майк Помпео в начале января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, с главой министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны страны Андреем Загороднюком в Киеве.
«Госсекретарь Помпео посетит Киев 3 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы вновь заявить о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщается в пресс-релизе госдепартамента США, передает РИА «Новости».
Кроме того, Помпео примет участие в церемонии возложения венков в память о погибших на Донбассе и встретится с лидерами религиозного и гражданского сообществ и представителями бизнеса.
В ведомстве также уточнили, что четвертого января, Помпео встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД республики Владимиром Макеем в Минске. Пятого января госсекретарь США проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел страны Мухтаром Тлеуберди.
Также Помпео пятого и шестого января посетит Узбекистан, а седьмого января проведет встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и главой МИД Никосом Христодулидисом.
Ранее американские СМИ сообщили о попытке главы Пентагона Марка Эспера и госсекретаря Майка Помпео отговорить президента США Дональда Трампа от заморозки военной помощи Украине.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео в начале января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, с главой министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны страны Андреем Загороднюком в Киеве. «Госсекретарь Помпео посетит Киев 3 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы вновь заявить о поддержке США суверенитета […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава Генштаба Украины назвал новую версию исчезновения унитазов с кораблей / 24 ноября
- «Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам на «Афишу» / 30 декабря
- Определены сроки сдачи фрегата «Адмирал Касатонов» и корвета «Гремящий» / 16 декабря
- Украинцы уверены, что больше всего стране мешают вступить в ЕС проблемы с коррупцией – опрос / 5 декабря
- Компания Mitsubishi планирует отказаться от дизельных моторов / 29 декабря
- Bloomberg — Турция отказывается менять C-400 на Patriot / 27 декабря
- Проживающих в США россиян призвали влиять на американскую политику / 1 декабря
- Нового начальника ГИБДД Москвы представили руководству главка / 25 ноября