Анонсированы встречи госсекретаря США Помпео с руководством Украины

Госсекретарь США Майк Помпео в начале января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, с главой министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны страны Андреем Загороднюком в Киеве.

«Госсекретарь Помпео посетит Киев 3 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы вновь заявить о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщается в пресс-релизе госдепартамента США, передает РИА «Новости».

Кроме того, Помпео примет участие в церемонии возложения венков в память о погибших на Донбассе и встретится с лидерами религиозного и гражданского сообществ и представителями бизнеса.

В ведомстве также уточнили, что четвертого января, Помпео встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД республики Владимиром Макеем в Минске. Пятого января госсекретарь США проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел страны Мухтаром Тлеуберди.

Также Помпео пятого и шестого января посетит Узбекистан, а седьмого января проведет встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и главой МИД Никосом Христодулидисом.

Ранее американские СМИ сообщили о попытке главы Пентагона Марка Эспера и госсекретаря Майка Помпео отговорить президента США Дональда Трампа от заморозки военной помощи Украине.

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