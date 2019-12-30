В Турции захотели разрешить войскам отправиться в Ливию сразу после Нового года

30.12.2019, 16:51, Новости дня

Турецкий парламент назначил рассмотрение проекта закона, предусматривающего разрешение на отправки войск в Ливию, на 2 января, сообщают СМИ.

Депутаты парламента проведут внеочередное собрание, чтобы проголосовать по законопроекту, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

26 декабря Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В Кремле после этого отметили, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.

В тот же день президент Владимир Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии.



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