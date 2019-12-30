Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ – замминистра юстиции

Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах «Газпрома» оплатить штраф Антимонопольного комитета Украины, сообщил 30 декабря в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

«Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы платить инвестору какую-либо компенсацию.

И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», к которым стремилась Украина», – написал Лищина.

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Последнее: Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах «Газпрома» оплатить штраф Антимонопольного комитета Украины, сообщил 30 декабря в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина. «Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что […]