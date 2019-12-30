«Нет другого выбора!» Байден решился на «мощный удар» по Трампу

Бывший вице-президент США Джо Байден, из-за которого разгорелся скандал с давлением главы США Дональда Трампа на Украину, согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента.

Соответствующее заявление он сделал 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее говорил о своем отказе давать показания, передает «Голос Америки» (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Свое предыдущее решение Байден объяснял тем, что «нет юридических оснований» для того, чтобы направлять ему повестку, и эти показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

«Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один – как молодой сенатор и потом – как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий», – заявил Байден, подтвердив, что примет повестку.

Байден заявив: якщо його викликатимуть свідчити під час процесу імпічменту в Сенаті, він погодиться це зробити

Лідер виборчих перегонів від демократів та колишній віце-президент США Джо Байден заявив: якщо його викликатимуть свідчити під час процесу імпічменту в Сенаті, він погодиться це зробити

Posted by chastime on Sunday, December 29, 2019

19 декабря Палата представителей объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям. Далее дело должно перейти в Сенат.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах «Газпрома» оплатить штраф Антимонопольного комитета Украины, сообщил 30 декабря в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина. «Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что […]