«Убивайте, путь свободен!» Крик души из-за обмена пленными поразил сеть

Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко назвала «порнографией духа в особо жесткой форме» передачу террористам «Л/ДНР» фигурантов громких расследований.

Так на своей странице в Facebook она отреагировала на большой обмен пленными, который состоялся 29 декабря. Всего за несколько часов публикацией писательницы поделились тысяча пользователей социальной сети.

«Убийца же, освобожденный без суда — признак доминирования совсем других ценностей, откровенное рекрутское приглашение для новых желающих: «Убивайте, путь свободен!» (В нашем случае — «За х@хлов ничего не будет!»)», – заявила Забужко.

Она добавила, что теперь пролитая убийцами кровь ляжет на освобожденных украинцев.

«Выменивая у террориста наловленных пленников на ненаказанных преступников, преступление тем самым отнюдь не аннулируют — это физически невозможно, — а только «размазывают» на большее количество народа: переводят невиновных — в непроизвольных соучастников», – пишет поэтесса.

Забужко назвала обмен пленными актом коллективного стояния Украины на коленях перед Россией.

«Ну а все вместе — это акт коллективного, всей страной, ставания на колени перед государством-террористом, склонение головы и покорное признание ГУЛАГовского принципа: «Кто сильный, тот и прав». Welcome to hell», – подчеркнула Забужко.

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