Автоновости: В Китае начали продавать дорогую копию Mercedes-Benz GL (все легально)

Внедорожник второго поколения «клонировал» концерн BAIC. И если на первый взгляд модель BJ90 не слишком похожа на свой прототип, то «под кожей» китайская новинка повторяет Mercedes-Benz GL почти полностью. И при этом немцы совсем не против такого клонирования.

Опознать в BAIC BJ90 донора платформы вряд ли удастся: китайцы спроектировали внедорожнику полностью оригинальную внешность. В новинке легко угадываются черты американских внедорожников, но в концерне считают, что BJ90 получил фамильный экстерьер, который должен указывать на его принадлежность к модельной линейке именно этой марки. Кроме того, внедорожник снабдили прямо-таки вызывающим количеством хромированных элементов.

Новый "китайский Роллс" оказался действительно похож на Rolls-Royce

Что касается интерьера, то архитектура салона практически не поменялась: BAIC BJ90 сохранил, к примеру, форму центральной консоли, узнаваемый руль, дверные панели и некоторые рукоятки управления дополнительными функциями. Правда, на консоли "поселилась" современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, какие на оригинальный Mercedes-Benz GL никогда не ставились. Любопытно, что логотип немецкой марки сохранился на фирменном ключе зажигания – если верить фотографиям новинки, опубликованным местным порталом Autohome.

У Mercedes-Benz позаимствованы и двигатели: внедорожник планируется оснащать трех- и четырехлитровыми моторами с отдачей в 333 и 422 л.с. в паре с системой полного привода и автоматом. По предварительным данным, моторную гамму внедорожника обновят уже в следующем году, но адаптация будет заключаться в подгонке под актуальные экостандарты. Цены на новинку на местном рынке укладываются в диапазон от 0,98 до 1,288 млн юаней (примерный эквивалент 8,7 – 11,4 млн рублей), и это даже чуть выше, чем стоит в Китае актуальный Mercedes-Benz GLS.

А производится новинка в полном соответствии с лицензионным договором концерна BAIC и фирмы Mercedes-Benz, так что "клон" появился на свет совершенно легально. Партнерскими отношениями две компании связаны уже полтора десятка лет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах «Газпрома» оплатить штраф Антимонопольного комитета Украины, сообщил 30 декабря в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина. «Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что […]