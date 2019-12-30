Так вот ты какой — театр в Китае?!

Волки бегали по залу, как живые.
Завораживающий и в то же время загадочный ролик разместил портал Pikabu. На нем представлена сцена из спектакля в одном из театров Китая. Судя по отрывку, пьеса с напряженным сюжетом. Однако больше всего восхищения вызывает эффект, бегающих по залу «голодных волков». И только невозмутимо сидящие зрители позволяют облегченно выдохнуть: «уф, ненастоящие».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Волки бегали по залу, как живые. Завораживающий и в то же время загадочный ролик разместил портал Pikabu. На нем представлена сцена из спектакля в одном из театров Китая. Судя по отрывку, пьеса с напряженным сюжетом. Однако больше всего восхищения вызывает эффект, бегающих по залу «голодных волков». И только невозмутимо сидящие зрители позволяют облегченно выдохнуть: «уф, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Антипремию за худшую сцену секса в литературе вручили сразу двум писателям / 3 декабря
- Трамп обещал разобраться с отказом США выдать визы российской делегации в ООН / 6 декабря
- Пожар в Одессе. Среди развалин сгоревшего здания обнаружили тело женщины / 5 декабря
- Пациент умер в московской стоматологии / 25 ноября
- Сотрудники ФСИН объявили акцию «Бездомный полк» и потребовали обещанное жилье. В ведомстве отрицают проблему / 9 декабря
- Видео: Как Россию называют в разных странах / 27 ноября
- Во время боев за Иловайск и Дебальцево боевики без суда казнили девять украинских военных – ГПУ / 6 декабря
- Эксперт сравнил американских демократов с унтер-офицерской вдовой Гоголя / 12 декабря