Санкт-Петербургский снеговик

Необычное фото «снеговика».
На то это и культурная столица. Фото: Pikabu
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Последнее: Волки бегали по залу, как живые. Завораживающий и в то же время загадочный ролик разместил портал Pikabu. На нем представлена сцена из спектакля в одном из театров Китая. Судя по отрывку, пьеса с напряженным сюжетом. Однако больше всего восхищения вызывает эффект, бегающих по залу «голодных волков». И только невозмутимо сидящие зрители позволяют облегченно выдохнуть: «уф, […]
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