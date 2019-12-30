Санкт-Петербургский снеговик

Необычное фото «снеговика».

На то это и культурная столица. Фото: Pikabu

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Последнее: Волки бегали по залу, как живые. Завораживающий и в то же время загадочный ролик разместил портал Pikabu. На нем представлена сцена из спектакля в одном из театров Китая. Судя по отрывку, пьеса с напряженным сюжетом. Однако больше всего восхищения вызывает эффект, бегающих по залу «голодных волков». И только невозмутимо сидящие зрители позволяют облегченно выдохнуть: «уф, […]