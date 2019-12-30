Шэрон Стоун заблокировали на популярном сайте знакомств

Еще в конце прошлого года Шэрон Стоун встречалась с 50-летним итальянским журналистом Энцо Курсио: папарацци несколько раз удавалось заснять их вместе — то в Нью-Йорке, то в Риме. Но позже эти отношения завершились, едва успев начаться. Однако надежду найти новую любовь 60-летняя звезда «Основного инстинкта» не оставляет. Как оказалось, недавно она зарегистрировалась на популярном в Америке сайте знакомств Bumble, но ее энтузиазм мгновенно был пресечен администраторами проекта. Шэрон Стоун просто заблокировали, посчитав, что она не та — за кого себя выдает.

Пользователи сайта пожаловались на страницу Шэрон, просто не поверив тому, что в их рядах оказалась самая настоящая голливудская звезда. Об этом Шэрон рассказала своим подписчикам в Instagram, отметив аккаунт злополучного сайта и попросив их вернуть ей доступ. Любви все возрасты покорны — Пушкин сказал об этом еще в 19 веке.

Я зарегистрировалась на сайте знакомств @bumble, и они заблокировали мой аккаунт. Некоторые пользователи просто не поверили, что я это я! Эй, @bumble, быть мной — это разве повод для исключения? Не закрывайте для меня этот улей, — написала Шэрон в соцсети.

Ответ от администраторов приложения, созданного в 2014 году российским предпринимателем Андреем Андреевым вместе с бывшим вице-президентом по маркетингу компании Tinder Уитни Вульфом, пока не последовал, но, думаем, он не заставит себя долго ждать.

Недавно Шэрон дала интервью американскому Allure, в котором откровенно рассказала о многих личных вещах. В частности, она призналась, что ее любимый возраст — 40 лет.

Мои 40 лет были так прекрасны! Хотя я не работала, потому что 40-летним актрисам не давали ролей. Я была просто мамой трех красивых мальчиков, восстанавливалась после инсульта и боролась за опеку над старшим сыном в суде. Но во всех этих испытаниях было что-то прекрасное. В те годы моим самым большим желанием было, чтобы кто-нибудь влюбился в меня. Возможно, с партнером моя жизнь и я сама были бы менее жестокими.

Продолжая тему возраста, Шэрон затронула интимные и романтические отношения:

Вопрос о сексе в возрасте довольно спекулятивный. Чтобы на него ответить, у меня должен быть любовник. Я думаю, секс зависит не от возраста, а от отношений с партнером. Секс ради секса сейчас мне не интересен. Но мне совершенно одиноко. И было бы неправильно отрицать, что счастье от независимости не идет в комплекте с меланхолией и тоской. Иногда я плачу, но это не плохо, это жизнь. Сейчас я учусь радоваться каждому дню.

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