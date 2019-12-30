Решившийся на перемены Лазарев сделал важное заявление

«Завтра Новый год. Прощаемся с целым десятилетием. Мощное

было десятилетие, хочу вам сказать. Вот, уже думаю какой мне умный пост

написать завтра, подводя итоги года. Потому что рубрику «Итоги года» надо

обязательно провести», – начал повествование Сергей.

По словам Лазарева, последние дни для него выдались очень

насыщенные. Он пытается все успеть, побывать на различных мероприятиях. Артист

признался, что с большим удовольствием ходит на праздники и «елки» с сыном

Никитой.

«Я желаю вам всем хорошего последнего… предпоследнего дня

десятилетия. Проведите его с толком, с умом», – отметил вокалист.

После Сергей Лазарев сделал важное объявление для поклонников.

Соцсети артиста в новом году станут другими. Судя по всему, вокалист больше не

будет публиковать посты, касающиеся его личной жизни. Кадры из личного архива исчезнут со страницы певца.

«С 1 января у меня очень изменится «Инстаграм». Закроются

все комментарии. Так что комментируйте пока вдоволь, а потом все комментарии

будут закрыты. И вообще, мой «Инстаграм» приобретет более рабочий формат. Вот

такое обновление в новом десятилетии будет, друзья. Видеться мы с вами будем

исключительно на концертах», – поделился новостями Сергей Лазарев в «Сторис» «Инстаграм».

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Последнее: «Завтра Новый год. Прощаемся с целым десятилетием. Мощное было десятилетие, хочу вам сказать. Вот, уже думаю какой мне умный пост написать завтра, подводя итоги года. Потому что рубрику «Итоги года» надо обязательно провести», – начал повествование Сергей. По словам Лазарева, последние дни для него выдались очень насыщенные. Он пытается все успеть, побывать на различных мероприятиях. […]