Стоящий на коленях труп обнаружили в Омске

Жители Омска обнаружили под окнами многоэтажки стоящий на коленях труп мужчины, сообщили в СКР по Омской области.
«На место вызвали следственно-оперативную группу. Тело осмотрел эксперт и не нашел следов насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина умер от асфиксии», – информирует «СуперОмск» со ссылкой на ведомство.
Известно, что погибшему 55 лет, он проживал на одной из близлежащих улиц. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.
Ранее в Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Завтра Новый год. Прощаемся с целым десятилетием. Мощное было десятилетие, хочу вам сказать. Вот, уже думаю какой мне умный пост написать завтра, подводя итоги года. Потому что рубрику «Итоги года» надо обязательно провести», – начал повествование Сергей. По словам Лазарева, последние дни для него выдались очень насыщенные. Он пытается все успеть, побывать на различных мероприятиях. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Скандалы: Взлеты и падения Дмитрия Захарченко / 16 декабря
- Полина Гагарина оказалась поражена коварством коллег по шоу / 7 декабря
- Косторная может сняться с чемпионата России / 24 декабря
- Ольга Бузова не считает себя обычной звездой / 17 декабря
- Мнение: Нестильная Танечка / 19 декабря
- Мирослава Дума умирает из-за болезни легких / 2 декабря
- «Заканчиваете уже!»: дежурная у эскалатора по громкой связи отчитала спустившуюся в метро Лободу / 26 декабря
- В России начались продажи тюнинг-версии нового Mercedes-Benz GLE / 21 декабря