Стоящий на коленях труп обнаружили в Омске

30.12.2019, 16:44, Новости дня

Жители Омска обнаружили под окнами многоэтажки стоящий на коленях труп мужчины, сообщили в СКР по Омской области.

«На место вызвали следственно-оперативную группу. Тело осмотрел эксперт и не нашел следов насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина умер от асфиксии», – информирует «СуперОмск» со ссылкой на ведомство.

Известно, что погибшему 55 лет, он проживал на одной из близлежащих улиц. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Ранее в Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя. 



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