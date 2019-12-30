Соловьев заявил о начале конфронтации между Россией и Польшей по вопросам истории

«Они, видимо, решили, что мы как всегда промолчим. Но на этот раз ясно, что в канун 75-летия Победы никто молчать не будет. Время знать правду, говорить правду и публиковать документы»,– сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о «блестяще реализованном союзе Гитлера и Сталина» в 1939 году.

«Премьер-министр Польши сделал достаточно эмоциональное, но исторически не подтвержденное заявление. Он не привел ни один документ в подтверждение своих слов и не ответил ни на один вопрос, поставленный президентом РФ Владимиром Путиным», ­– сказал Владимир Соловьев.

Он также напомнил, что Матеуш Моравецкий ни слова не упомянул об участии Польши в разделе Чехословакии и не ответил на слова Путина о после Польши в Германии 1930-х годов Юзефе Липском, который призвал поставить в Варшаве памятник Гитлеру за решение еврейского вопроса. «Таким образом он решил умолчать об истории. Не надо пересматривать историю, надо ее знать и говорить правду, какой бы болезненной она не была. Все эти попытки выглядят странными и уж точно не помогут в решении той сложной исторической дискуссии, в которой Польша пытается участвовать», – добавил Соловьев.

По его мнению, 2020 год станет временем конфронтации по вопросам истории между Россией и Польшей. «Это только начало, потому что пока мы предъявили всего лишь малую долю документов. И уж точно не тем странам, которые инициировали и поддержали резолюцию Европарламента о приравнивании СССР к нацистской Германии, нужно столь неподготовленными бросаться в бой», – подчеркнул собеседник.

«Просто надо помнить, что Европа когда-то принимала решение Нюрнбергского трибунала как истину в конечной инстанции. Пересматривать эти решения и давать свои трактовки истории в высшей степени странно, неразумно и неправильно. Именно этим сейчас занимается Европарламент, принимающий решение приравнять СССР к гитлеровской Германии», – заключил Соловьев.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в Twitter четырехстраничный документ, где сообщил о том, что недавние высказывания российского президента Владимира Путина о событиях, предшествовавших Второй мировой войне, якобы не соответствуют действительности.

Напомним, Путин отреагировал на решение Европарламента, приравнивающее СССР к гитлеровской Германии, подчеркнув, что Советский Союз последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении. Также президент РФ указал, что к тому моменту, когда советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, правительство Польши уже «утратило контроль» и «находилось где-то в районе польско-румынской границы».

Моравецкий объясняет заявление Путина тем, что «в Москве чувствуют международное давление в связи со своими действиями», причем «это давление не на исторической, а на самой современной геополитической сцене». В частности, премьер-министр Польши указал на антироссийские санкции ЕС, ситуацию вокруг «Северного потока – 2», переговоры в «нормандском формате». Моравецкий назвал слова Путина «попыткой скрыть эти проблемы».

Стала известна реакция Германии на высказывания со стороны польского премьер-министра. «В Германии неизменная точка зрения – она считает себя виновной в развязывании Второй мировой войны. Позицию Польши никто не поддерживает», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Он добавил, что поляки борются за увеличение влияния в Европе. «Делать это легче всего, упоминая о том, как они были жертвами. Они играют на этой эмоции, тем самым пытаясь оправдать расширение и укрепление НАТО на востоке против России», – отметил эксперт.





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Последнее: «Они, видимо, решили, что мы как всегда промолчим. Но на этот раз ясно, что в канун 75-летия Победы никто молчать не будет. Время знать правду, говорить правду и публиковать документы»,– сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о «блестяще реализованном союзе Гитлера и Сталина» в 1939 году. «Премьер-министр […]