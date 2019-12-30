Тодоренко показала пятую точку во время катания на серф-доске

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко разместила в Instagram снимки, сделанные во время катания на доске для серфинга.

«В прошлом году я похудела на 18 килограммов и снова поправилась на пять, отрастила огромный зад, выпустила два сезона «Пятница с Региной», решила купить франшизу очень крутого центра, уже отсняла на Бали новый образовательный проект для еще одного YouTube-канала, побывала в списке Forbes, разработала вместе с креативной командой стилистов, получила «Тэфи», стала женщинкой года по версии Glamour, отравилась (по всей видимости, ядом хейтеров), которых «бесит вечный позитив этой Регины», перевела на благотворительность около 1 млн рублей (дай Бог, спасла чью-то жизнь), побывала в семи странах с сыном, покаталась на серфе и на нервах мужа. О достижениях в семье писать не буду, но мы с Владом Топаловым наконец-то нашли ключи от всех потайных комнат в наших отношениях», – написала она и отметила пост хештегом «вперед в 2020-й».

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#итоги В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад, выпустила 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ , решила купить франшизу очень крутого центра , уже отсняла на Бали новый образовательный проект для ещё одного #youtube-канала , побывала в списке #Forbes , разработала вместе с креативной командой стилистов спец.боксы красоты для каждой девушки, получила #ТЭФИ , стала женщинкой года @glamour_russia , отравилась (по всей видимости, ядом хейтеров), которых «бесит вечный позитив этой Регины», перевела на благотворительность около 1млн.р.(дай Бог, спасла чью-то жизнь), побывала в 7ми странах с сыном, покаталась на серфе и на нервах мужа * , о достижениях в семье писать не буду , но мы с @vladtopalovofficial наконец-то нашли ключи * от всех потайных комнат в наших отношениях) #впередв2020 #регинатодоренко #регинапутешественница Фотограф — бомба — @trubavinphoto

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 29 Дек 2019 в 7:23 PST

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова, с которым оформила отношения 25 октября.

Телеведущая стала щироко известна после работы в тревел-шоу «Орел и решка». Она вела проект с Колей Сергой, позже – с Лесей Никитюк.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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