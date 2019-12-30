Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которых рассказал коллеге об итогах прошедшего в Париже саммита в «нормандском формате» и о ситуации по урегулированию кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, главы государств также поздравили друг друга с наступающим Новым годом, информирует РИА «Новости».
Путин и Ниинисте отметили положительное развитие российско-финляндских отношений, в том числе регулярный политический диалог, взаимовыгодную кооперацию в торгово-экономической, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах, а также активные межведомственные и межрегиональные связи между странами.
«Подтверждена готовность к продолжению сотрудничества на международной арене. Владимир Путин проинформировал Саули Ниинисте о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса, в частности об итогах прошедшего в начале декабря в Париже саммита в «нормандском формате». Дана позитивная оценка состоявшемуся вчера в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», – говорится в сообщении.
Напомним, после обмена пленными между Киевом и народными республиками Донбасса, который состоялся впервые за два года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая часть «нормандских» договоренностей выполнена и поблагодарил «всех лидеров «нормандской четверки».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которых рассказал коллеге об итогах прошедшего в Париже саммита в «нормандском формате» и о ситуации по урегулированию кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, главы государств также поздравили друг друга с наступающим Новым годом, информирует […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ростех ответил ФБР на заявление о работе российских приложений на спецслужбы / 3 декабря
- Матрос устроил стрельбу на базе ВМС США Перл-Харбор / 5 декабря
- CNN — Трамп неожиданно нагрянул в Афганистан — мириться с «Талибаном» / 29 ноября
- «Голая правда». Вышел трейлер фильма с Дмитрием Ступкой, Каминской, Мишиной. Видео / 26 декабря
- Убийцу сотрудника СК на проходной отправят на принудительное лечение / 10 декабря
- Кабмин Украины запретил игорный бизнес под видом лотерей / 20 декабря
- Автоновости: Названы лучшие автомобильные двигатели 2020 года / 23 декабря
- Актрису Бочкареву отправили под суд по делу о наркотиках / 22 декабря