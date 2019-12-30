Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которых рассказал коллеге об итогах прошедшего в Париже саммита в «нормандском формате» и о ситуации по урегулированию кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, главы государств также поздравили друг друга с наступающим Новым годом, информирует РИА «Новости».

Путин и Ниинисте отметили положительное развитие российско-финляндских отношений, в том числе регулярный политический диалог, взаимовыгодную кооперацию в торгово-экономической, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах, а также активные межведомственные и межрегиональные связи между странами.

«Подтверждена готовность к продолжению сотрудничества на международной арене. Владимир Путин проинформировал Саули Ниинисте о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса, в частности об итогах прошедшего в начале декабря в Париже саммита в «нормандском формате». Дана позитивная оценка состоявшемуся вчера в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», – говорится в сообщении.

Напомним, после обмена пленными между Киевом и народными республиками Донбасса, который состоялся впервые за два года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая часть «нормандских» договоренностей выполнена и поблагодарил «всех лидеров «нормандской четверки».

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Последнее: Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которых рассказал коллеге об итогах прошедшего в Париже саммита в «нормандском формате» и о ситуации по урегулированию кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, главы государств также поздравили друг друга с наступающим Новым годом, информирует […]