Стас Барецкий раскрыл причину потасовки с сыном Никаса Сафронова

30.12.2019, 16:30, Разное

Стас Барецкий назвал причину своей потасовки с Лукой Сафроновыс-Затравкиным. Инцидент произошёл во время торжественного открытия медучреждения Марият Мухиной, куда сына художника Никаса Сафронова пригласили выступить с игрой на фортепиано.
Барецкий, по словам диетолога, прибыл на церемонию открытия её клиники самостоятельно, хотя его никто не приглашал.

«В действительности всё случилось не из-за канапе. Говорят, что он вырвал его из моих рук. Там был последний кусок, а он забрал. Есть подобная версия, и многие считают её верной. На самом деле всё случилось из-за ревности к доктору Мухиной. Я люблю её от всего сердца. Посетил мероприятие, чтобы сообщить ей о своих чувствах. Знаю, она замужем, но это правда», — пояснил Барецкий во время общения с журналистами.

Он добавил, что сын художника Сафронова «подозрительно» общался с Марият Мухиной. Увидев это, он сильно возмутился.



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