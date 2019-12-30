Стас Барецкий раскрыл причину потасовки с сыном Никаса Сафронова

Стас Барецкий назвал причину своей потасовки с Лукой Сафроновыс-Затравкиным. Инцидент произошёл во время торжественного открытия медучреждения Марият Мухиной, куда сына художника Никаса Сафронова пригласили выступить с игрой на фортепиано.

Барецкий, по словам диетолога, прибыл на церемонию открытия её клиники самостоятельно, хотя его никто не приглашал.

«В действительности всё случилось не из-за канапе. Говорят, что он вырвал его из моих рук. Там был последний кусок, а он забрал. Есть подобная версия, и многие считают её верной. На самом деле всё случилось из-за ревности к доктору Мухиной. Я люблю её от всего сердца. Посетил мероприятие, чтобы сообщить ей о своих чувствах. Знаю, она замужем, но это правда», — пояснил Барецкий во время общения с журналистами.

Он добавил, что сын художника Сафронова «подозрительно» общался с Марият Мухиной. Увидев это, он сильно возмутился.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которых рассказал коллеге об итогах прошедшего в Париже саммита в «нормандском формате» и о ситуации по урегулированию кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, главы государств также поздравили друг друга с наступающим Новым годом, информирует […]