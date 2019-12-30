В ЛНР назвали число убежавших с поля боя в 2019 году бойцов ВСУ

Официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко назвал число покинувших боевые позиции бойцов ВСУ.
В 2019 году позиции в зоне так называемой «операции объединенных сил» покинули 815 украинских военнослужащих, 47 из которых сбежали с оружием, отметил Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».
«Только 311 беглецов были найдены и возвращены в часть, при этом из сбежавших с оружием задержаны только 19», – констатировал представитель правоохранительных органов.
«Низкий уровень материально-технического обеспечения подразделений, находящихся в зоне проведения так называемой «ООС», а также бесконтрольность со стороны командования стали дополнительными причинами бегства большинства военнослужащих из расположения частей», – добавил Филипоненко.
По его информации, за 2019 год зафиксировано 3572 случаев самовольного оставления части военными, в 380 случаев такими военнослужащими были офицеры.
В конце декабря в результате подрыва на мине у линии соприкосновения в Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое получили ранения.
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