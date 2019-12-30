Тюрьмы и суды с Россией: Малюська назвал приоритеты на 2020 год

В 2019 году для Министерства юстиции заданием номер один была борьба с рейдерством. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

«В этом году проблемой номер один было рейдерство. Этот вопрос на 90% мы закроем до конца года. Соответственно, это не будет проблемой номер один для следующего года», – сказал он.

По словам Малюськи, в 2020 году Минюст больше времени посвятит тюрьмам, арбитражам и юридическому противостоянию с Российской Федерацией, цифровизации процессов.

«Это, наверное, четыре ключевых направления реформирования. Если говорить о последнем направление, это будет касаться, например, налаживание онлайн-системы исполнения судебных решений, регистрации предприятий или физических лиц-предпринимателей», – отметил он.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству». В документе содержится набор инструментов, которые обеспечат надлежащую защиту предпринимателей и противодействие лишению их имущественных прав.

7 ноября Малюська заявил, что Минюст создаст антирейдерскую комиссию, которая станет альтернативой государственным судам и должна быстрее принимать решения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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