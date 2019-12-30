Хочу отдаваться парням всю ночь: Григорьев-Апполонов встретит новый год в гей-клубе

В новогоднюю ночь многие артисты предпочитают работать – 31 декабря платятся самые высокие гонорары. Вот и участники группы #AppolonovGang тоже решили провести самую волшебную ночь не у телевизора лицом в салат, а на сцене. Петь же они будут в самом большом гей-клубе Москвы — в «Центральной станции».

Вокалист Сергей Григорьев-Апполонов – племянник «Иванушки», а второй участник группы – Андрей – много лет был женат на Юлии Григорьевой-Апполоновой (родной сестре своего тезки и крестного отца Андрея Григорьева-Апполонова-старшего). Они обещают всю ночь дарить себя самым красивым парням столицы.

Вообще же веселье в клубе продолжится почти сутки. За это время артисты травести-шоу выступят на сцене девять раз. Так что у участников #AppolonovGang будет возможность и самим спеть, и насладиться творчеством переодетых в женщин мужиков.

Впрочем, как признался «Дни.ру» Сергей Григорьев-Апполонов, у него на праздничную ночь другие планы. После выступления он намерен заглянуть в так называемую «темную комнату», где нет света, зато есть алчущие ласки мужские руки и прочие органы движения. И прямо там можно получить удовольствие. «Я много наслышан об этом интересном месте, но никогда не был, теперь же интересно заглянуть, хотя, конечно, участвовать в чем-то не планирую», – уверяет артист.

Кстати, Андрей Григорьев-Апполонов убеждает всех и вся, что его юные родственники «не любовники, друг с другом не спят это всего лишь сценический образ, не более того, они по девочкам».

Напомним, в уходящем году в гей-клубе триумфально выступали Лолита, Cергей Лазарев, Ольга Бузова, Zivert. Каждого из них любят в гей-сообществе за открытость, искренность, откровенность.

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Последнее: В новогоднюю ночь многие артисты предпочитают работать – 31 декабря платятся самые высокие гонорары. Вот и участники группы #AppolonovGang тоже решили провести самую волшебную ночь не у телевизора лицом в салат, а на сцене. Петь же они будут в самом большом гей-клубе Москвы — в «Центральной станции». Вокалист Сергей Григорьев-Апполонов – племянник «Иванушки», а второй […]