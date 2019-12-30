Компания Xiaomi показала новые смарт-часы Watch Color

Компания Xiaomi представила свой новый продукт Watch Color. Смарт-часы появятся в продаже в самое ближайшее время.
Модель Xiaomi Watch Color оснащена разноцветными ремнями, чтобы создать выбор в соответствии со стилем пользователя, вне зависимости от их пола. Невзирая на сообщение о скором выпуске Xiaomi Watch Color, детали касательно технических параметров умных часов, их стоимости и объём накопителя памяти на сегодня остаются не раскрытыми.
Сотрудники компании сообщили, что новинка появится на домашнем рынке уже 3 января. При этом в интернете распространяются слухи касательно оснащения гаджета набором опций, аналогичном Huami Amazfit GTR.
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Последнее: Компания Xiaomi представила свой новый продукт Watch Color. Смарт-часы появятся в продаже в самое ближайшее время. Модель Xiaomi Watch Color оснащена разноцветными ремнями, чтобы создать выбор в соответствии со стилем пользователя, вне зависимости от их пола. Невзирая на сообщение о скором выпуске Xiaomi Watch Color, детали касательно технических параметров умных часов, их стоимости и объём […]
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