В Кузбассе на обочине нашли тело брошенного матерью младенца

В Кузбассе нашли мертвой 3-месячную девочку, которую в минувший четверг мать оставила на обочине дороги, решив, что ребенок умер, когда поперхнулся. Сегодня правоохранители обнаружили в сугробе хозяйственную сумку, где и находился мертвый младенец.

В четверг правоохранители Кузбасса задержали женщину, после того, как она пропала вместе с 3-месячной дочерью. Женщина рассказала, что уехала без ребенка, так как девочка якобы поперхнулась и умерла. Тогда начались поиски младенца, а местную жительницу задержали. Теперь же работники полиции сегодня обнаружили на обочине одной из дорог хозяйственную сумку, в ней находилось тело умершей девочки.

Ребенка искала поисковая группа из 120 человек в составе следователей, сотрудников полиции и волонтеров. Был допрошен отец девочки, осмотрена квартира, изъяты детские вещи. Отмечается, что на протяжении нескольких дней было осмотрено около 40 километров территории вдоль автомобильной дороги Яшкино — Юрга.

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