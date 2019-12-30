В Москве неизвестный мужчина изнасиловал и обокрал девушку

В Москве неизвестный житель под угрозами изнасиловал и обокрал местную жительницу. Инцидент произошел 27 декабря, после чего пострадавшая обратилась в полицию.

Девушка рассказала, что на нее вечером напал неизвестный мужчина, вооруженный ножом. Под угрозами изуродовать лицо, злоумышленник совершил по отношению к жертве насильственные действия, после чего украл у нее 6500 рублей.

После заявления в полицию работники правоохранительных органов задержали подозреваемого, он признался в содеянном и ждет решения суда. Расследование продолжается.

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