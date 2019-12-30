Голливудскую актрису Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств, об этом рассказала сама звезда.
61-летняя Стоун написала Twitter, что ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб других пользователей. Многие не верили, что профиль в приложении действительно принадлежит ей, и жаловались на страницу, на которой якобы использовалось имя Стоун. Отмечается, что аккаунт актрисы уже разблокирован.
Ранее Шэрон Стоун рассказала о пережитом инсульте.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Голливудскую актрису Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств, об этом рассказала сама звезда. 61-летняя Стоун написала Twitter, что ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб других пользователей. Многие не верили, что профиль в приложении действительно принадлежит ей, и жаловались на страницу, на которой якобы использовалось имя Стоун. Отмечается, что аккаунт актрисы уже разблокирован. Ранее Шэрон […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Китай призвал Россию к взаимоподдержке на фоне трений с США / 21 декабря
- В мире: Меркель срочно ищет «свежую кровь» для Германии / 26 декабря
- Le Figaro — «чешский писатель вернулся в Чехию» — Милану Кундере вернули гражданство спустя 40 лет после лишения / 4 декабря
- Таджикистан разрешил частным лицам добывать золото, серебро и драгоценные камни / 9 декабря
- Экс-глава МИД Латвии не увидел путей налаживания отношений с Россией / 29 декабря
- Минприроды предложило тушить все лесные пожары в России / 9 декабря
- Эрдоган назвал отказ от С-400 ради Patriot невозможным / 9 декабря
- Политика: Куда смотрят элиты Центральной Азии / 2 декабря