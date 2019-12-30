Голливудскую актрису Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств, об этом рассказала сама звезда.

61-летняя Стоун написала Twitter, что ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб других пользователей. Многие не верили, что профиль в приложении действительно принадлежит ей, и жаловались на страницу, на которой якобы использовалось имя Стоун. Отмечается, что аккаунт актрисы уже разблокирован.

Ранее Шэрон Стоун рассказала о пережитом инсульте.

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Последнее: Голливудскую актрису Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств, об этом рассказала сама звезда. 61-летняя Стоун написала Twitter, что ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб других пользователей. Многие не верили, что профиль в приложении действительно принадлежит ей, и жаловались на страницу, на которой якобы использовалось имя Стоун. Отмечается, что аккаунт актрисы уже разблокирован. Ранее Шэрон […]