Сын Федоровой удивил своими выдающимися способностями

30.12.2019, 16:18, Разное

Вместе со своими ненаглядными чадами Оксана исполнила несколько зажигательных танцевальных движений. На фоне наряженной елки семья решила показать, как надо тусоваться на новогодние праздники.

Как сообщает Пятый канал, пользователи Сети особенно отметили танец семилетнего Федора, который своими движениями с легкостью затмил знаменитую маму и сестренку. Комментаторы умилились увиденному и поспешили оставить множество комплиментов.



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Последнее: Вместе со своими ненаглядными чадами Оксана исполнила несколько зажигательных танцевальных движений. На фоне наряженной елки семья решила показать, как надо тусоваться на новогодние праздники. Как сообщает Пятый канал, пользователи Сети особенно отметили танец семилетнего Федора, который своими движениями с легкостью затмил знаменитую маму и сестренку. Комментаторы умилились увиденному и поспешили оставить множество комплиментов.

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