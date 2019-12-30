Сын Федоровой удивил своими выдающимися способностями

Вместе со своими ненаглядными чадами Оксана исполнила несколько зажигательных танцевальных движений. На фоне наряженной елки семья решила показать, как надо тусоваться на новогодние праздники.
Как сообщает Пятый канал, пользователи Сети особенно отметили танец семилетнего Федора, который своими движениями с легкостью затмил знаменитую маму и сестренку. Комментаторы умилились увиденному и поспешили оставить множество комплиментов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вместе со своими ненаглядными чадами Оксана исполнила несколько зажигательных танцевальных движений. На фоне наряженной елки семья решила показать, как надо тусоваться на новогодние праздники. Как сообщает Пятый канал, пользователи Сети особенно отметили танец семилетнего Федора, который своими движениями с легкостью затмил знаменитую маму и сестренку. Комментаторы умилились увиденному и поспешили оставить множество комплиментов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Ярославской области женщина погибла в тройном ДТП / 20 декабря
- Неизвестные напали на посольство Белоруссии в России / 25 ноября
- Лучше поздно: принц Гарри и Меган Маркл поделились новыми фото со свадьбы и помолвки / 28 ноября
- Висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит / 6 декабря
- Стало известно о будущем «замороженного» сериала «Сваты» / 27 декабря
- 65-летнего Лукашенко засняли с эффектной брюнеткой (видео) / 29 декабря
- Кто начал войну в Афганистане / 26 декабря
- Пожилую москвичку обокрали на 1 миллион рублей / 26 ноября