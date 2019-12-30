Собчак поставила замужество и Богомолова на последнее место

30.12.2019, 16:12, Разное

Ксения Собчак рассказала о собственных достижениях. По
словам телеведущей, в уходящем, 2019 году она смогла многого добиться.
Например, создала собственное ютуб-шоу «Осторожно, Собчак!». Знаменитости
удалось всего за год привлечь к личному каналу на видеохостинге более миллиона
подписчиков.

Ксения довольна, также, что смогла попасть в десятку самых цитируемых журналистов страны. Собчак отметила, что это важнейший
показатель ее успешности.

«Мой инстаграм всегда честен с вами, и ставит хэштег
#рекламнаяпауза зарабатывая рекордные деньги для новых проектов и радуя рекламодателей
эффективной статистикой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)», – призналась теледива в «Инстаграм».

В конце Ксения Собчак все же вспомнила о любимом супруге. «И
да, еще я вышла замуж в лучших традициях любимого Пелевина, люблю ,любима и
счастлива! С Наступающим!!!!!», – добавила журналистка, даже не упомянув имени горячо
обожаемого мужа.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 30 Дек 2019 в 2:07 PST

Отметим, что муж Ксении Собчак, режиссер Константин
Богомолов, собственное рассуждение об итогах почти полностью посвятил избраннице.
Видимо, брак с любимым человеком для него важнее, чем карьерные достижения, а
их у него, к слову, достаточно.

«У меня нема итогов года. Какая разница какой год уходит и
какой наступает. У меня есть наблюдение. Очень простое. Вот живешь с человеком.
И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом
встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в
глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все только
начинается. И невозможно оторваться. Люблю. Всем до встречи после праздников! И
правда, все только начинается🔥🥂🍾», – написал Константин
Богомолов в микроблоге.

«Люблю тебя ужасно ❤️», – ответила
мужу в комментариях Ксения Собчак.



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