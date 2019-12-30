Суд не стал рассматривать в особом порядке дело экс-главбуха «Седьмой студии»

30.12.2019, 16:12, Новости дня

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать в особом порядке уголовное дело бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой. Ранее она единственная из фигурантов пошла на сделку со следствием и дала показания на других обвиняемых.

«Суд постановил: рассмотрение уголовного дела… прекратить, на 13 января назначить рассмотреть дело в общем порядке», – сообщила судья Татьяна Шанина, передает РИА «Новости».

В ноябре дело Масляевой было направлено на новое рассмотрение.

В июле сообщалось, что Масляеву отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. До этого, в апреле, она заявила, что получала от руководителя Кирилла Серебренникова 150 тыс. рублей ежемесячно за помощь в обналичивании денег.

Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа».



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