Суд не стал рассматривать в особом порядке дело экс-главбуха «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать в особом порядке уголовное дело бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой. Ранее она единственная из фигурантов пошла на сделку со следствием и дала показания на других обвиняемых.
«Суд постановил: рассмотрение уголовного дела… прекратить, на 13 января назначить рассмотреть дело в общем порядке», – сообщила судья Татьяна Шанина, передает РИА «Новости».
В ноябре дело Масляевой было направлено на новое рассмотрение.
В июле сообщалось, что Масляеву отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. До этого, в апреле, она заявила, что получала от руководителя Кирилла Серебренникова 150 тыс. рублей ежемесячно за помощь в обналичивании денег.
Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа».
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