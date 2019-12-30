Названа дата рассмотрения дела «российского шпиона» в Австрии

Дело бывшего полковника австрийской армии о шпионаже на Россию рассмотрят в начале весны 2020 года, сообщил судья Петер Эггер.

Он уточнил, что рассмотрение назначено на 2 марта 2020 года, передает ТАСС.

В ходе процесса планируется провести несколько заседаний.

«Судебные слушания, скорее всего, будут проходить в закрытом режиме», – добавил представитель суда. В процессе затронут вопросы о гостайне, которую мог разгласить обвиняемый, потому суд может не придавать рассмотрение дела огласке. Отставному военному грозит до 10 лет лишения свободы.

В ноябре прокуратура Зальцбурга официально предъявила обвинение экс-полковнику австрийской армии по делу о шпионаже в пользу России. Позднее в надзорном ведомстве заявили, что полковник был участником российской шпионской сети.

Напомним, немецкие спецслужбы «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника. Утверждается, что он более 20 лет передавал Москве развединформацию.

В минобороны Австрии сообщили, что подозреваемый экс-полковник признался в получении 300 тыс. евро от российской стороны.

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