«Коррупционер». Вышел трейлер фильма Рона Скальпелло. Видео

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Видео: Movieclips Indie / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Реально странная новость. «Объединенная авиастроительная корпорация» собирается переименовать все производимые в России гражданские самолеты и сделать линейку лайнеров с единым названием. По словам главы «Объединенной авиастроительной корпорации Слюсаря, в сформированный Дивизион гражданской авиации вошли «Иркут» (МС-21), «Гражданские самолеты Сухого» (SSJ-100) и другие активы. Делается это для того, чтобы инвестиции не распылялись, а шли в один […]
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