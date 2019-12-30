Песков заявил, что Путин использовал свой «авторитет» при обмене удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО

30.12.2019, 16:06, Новости дня

Президент России Владимир Путин использовал свой «авторитет» в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО (оккупированными районами Донецкой и Луганской областей), заявил 30 декабря журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По словам Пескова, «фактически прямых двусторонних контактов с представителями «ДНР» и «ЛНР» нет». Спикер Кремля отметил, что «если бы они были, наверное, дела бы шли гораздо легче».

Он добавил, что «президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену».

29 декабря в контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО более 120 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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