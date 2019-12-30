В Павловском Посаде под балконом нашли маленького ребенка

30.12.2019, 16:05, Разное

В подмосковном Павловском Посаде под балконом жилого дома нашли маленького ребенка. Мальчик был оперативно передан медикам.

По данным сайта «Подмосковье сегодня», сейчас жизнь и здоровье ребенка находятся вне опасности, он не пострадал. О родителях мальчика ничего не сообщается.



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