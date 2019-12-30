В магазине в центре Берлина устроили стрельбу

30.12.2019, 16:05, Новости дня

В центре Берлина неизвестный открыл стрельбу в магазине, сообщили в полиции столицы Германии.

«В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов», – говорится в сообщении полиции Берлина в Twitter.

В полиции добавили, что стрельба, по предварительной версии, началась при попытке ограбления. В правоохранительных органах отметили, что ситуация находится под контролем.

Ранее в результате стрельбы в церкви в американском Техасе погибли нападавший и два сотрудника службы охраны. 



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