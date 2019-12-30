Компания Geely готовит к выпуску семиместный кроссовер VX11

Geele готовит к выпуску новинку, которая может стать самой крупной в модельном ряду. Сейчас можно узнать подробности сборки семиместного кроссовера VX11.

Информация о машине появилась в базе данных китайской организации, отвечающей за сертификацию, благодаря чему автолюбители узнали о главных технических возможностях кроссовера. За счет больших размеров Geely VX11 оснастят семиместным салоном с тремя рядами сидений. Под капотом транспортного средства разработчики установят 2 турбированных мотора. Двигатель на 1,5 литра имеет мощность 177 лошадиных сил, а 1,8-литровый – 184. Базовая комплектация будет доступна к покупке с электрическим стартер-генератором, из-за чего авто условно можно назвать гибридом. Привод модели будет передним и полным.

Новый кроссовер компании получит различные премиальные характеристики, в том числе матричные фары. Показ Geely состоится ближе к середине следующего года.

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