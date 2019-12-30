Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов 13 сентября 2019 года женился на Ксении Собчак. Он признался в любви своей жене и пояснил о своих чувствах.
Муж Ксении Собчак поделился своими мыслями по поводу семейной жизни. По словам режиссера, он счастлив в браке. Бывает не видит свою супругу два-три дня, а когда встречает ее в три ночи в аэропорту, то прыгает от счастья. Видя, какими возлюбленная смотрит на него глазами, у него возникает чувство будто все начинается сначала, невозможно оторваться друг от друга. Многие знаменитости в канун Нового года делятся со своими поклонниками успехами, рассказывают о проделанных делах. Богомолов же не собирается этого делать. Он считает, что нет смысла говорить об уходящем годе, и не важно, какой год наступает. Супруг Собчак лишь отметил, что самое интересное его ждет в будущем. Со своими поклонниками пообещал встретится после новогодних праздников.
Свадьба светской львицы и режиссера была одной из самых ярких среди знаменитостей. Некоторые гости были в смятении, когда увидели, что молодожены подъехала к зданию ЗАГСа на катафалке.
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