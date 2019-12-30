Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак

30.12.2019, 16:04, Разное

Режиссер Константин Богомолов 13 сентября 2019 года женился на Ксении Собчак. Он признался в любви своей жене и пояснил о своих чувствах.
Муж Ксении Собчак поделился своими мыслями по поводу семейной жизни. По словам режиссера, он счастлив в браке. Бывает не видит свою супругу два-три дня, а когда встречает ее в три ночи в аэропорту, то прыгает от счастья. Видя, какими возлюбленная смотрит на него глазами, у него возникает чувство будто все начинается сначала, невозможно оторваться друг от друга. Многие знаменитости в канун Нового года делятся со своими поклонниками успехами, рассказывают о проделанных делах. Богомолов же не собирается этого делать. Он считает, что нет смысла говорить об уходящем годе, и не важно, какой год наступает. Супруг Собчак лишь отметил, что самое интересное его ждет в будущем. Со своими поклонниками пообещал встретится после новогодних праздников.

Свадьба светской львицы и режиссера была одной из самых ярких среди знаменитостей. Некоторые гости были в смятении, когда увидели, что молодожены подъехала к зданию ЗАГСа на катафалке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Экипаж заявил, что уже решительно настроен на празднование главного зимнего торжества. Они украсили искусственное дерево и отпустили его в «свободное плавание» по станции. Таким образом космонавты показали, как готовятся к Новому году. Как сообщает ТВ Центр, помимо праздничного дерева на МКС имеются и подарки, и новогодние кушанья. Во время торжества космонавты смогут насладиться апельсинами, оливками, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика