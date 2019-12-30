Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни россиян на полгода

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода 2018 года.

«Благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тыс. Это не окончательно данные. Мы надеемся, что по результатам года показатели еще улучшатся», – сказала Скворцова в интервью каналу «Россия 24», передает РИА «Новости».

Кроме того, министр отметила, что удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности – 4,8 на тыс. родившихся живыми. «Это показатель, который по планам должен быть у нас только через 2 года, то есть идем здесь таким радостным для нас опережением», – добавила она.

Скворцова уточнила, что снизилась смертность от большинства заболеваний, а от внешних причин она сократилась на 4,5%. «Мы в три раза за десять лет снизили смертность от туберкулеза», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что продолжительность жизни мужчин в РФ за последние 15 лет увеличилась на 12 лет.

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