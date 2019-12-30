Как же я уважаю Конституцию! ..

30.12.2019, 15:57, Разное

Как же я уважаю Конституцию! ..

Полгода тому зеленая бубочка с искренней улыбкой распиналась на камеру, как надо знать и уважать Конституцию.

Флешмоб даже вводила.

Потом за эти полгода бубочка наплевала на многие законы, и Конституция Украины исключения не была.

Например, он клал и продолжает класть на статью 25: Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству.

Где гражданин Украины Цемах? ..

А бекрутивцив или обвиняемых в теракте в Харькове не собираются обменять? ..

Гидрант и в дальнейшем продолжать ссать нам всем в глаза…



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