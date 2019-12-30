«Нет контактов»: Путин отрекся от «Л/ДНР» после обмена пленными

Президент РФ Владимир Путин не принимал участие в переговорах по обмену пленными на Донбассе, но использовал свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает RT.
«Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена», – заявил он.
Также Песков добавил, что у представителей Украины нет прямых контактов с террористами «Л/ДНР», поэтому и существует трехсторонняя контактная группа.
«Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты», – подчеркнул он.
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