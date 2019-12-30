Anadolou Agency: В Турции арестованы 147 террористов, предположительно связанных с «Исламским государством»

В Турции в рамках масштабной антитеррористической операции арестованы 147 человек. Об этом сообщает Anadolou Agency со ссылкой на источники. По их информации, задержанных подозревают в связях с организацией «Исламское государство».
Операцию провели в 9 регионах Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле.
По словам источников в службе безопасности, среди взятых под стражу более 60 иракцев, двое сирийцев и один марокканец. В ближайшее время полиция планирует арестовать еще около 50 человек. Большинство из них — иностранцы.
Подозреваемые прошли медицинскую проверку и были доставлены в Управление антитеррористического отделения.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в 2019 году Турция депортировала на родину около 800 иностранных сторонников «Исламского государства».
Массовую высылку террористов власти Турции начали в ноябре этого года. На такую меру Анкара пошла на фоне обострения отношений с ЕС из-за статуса нефтяных месторождений близ Кипра.
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