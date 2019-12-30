«Газпром» и Украина заключили мировое соглашение по штрафу на $7,4 млрд

«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по штрафу антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина. Он опубликовал фотографию документа, на котором стоят подписи представителя «Газпрома» Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.
«Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы платить инвестору какую-либо компенсацию», — написал он.
Лищина добавил, что подписание этого соглашения «открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», с которым стремилась Украина».
В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» на 85 млрд гривен ($3,4 млрд). Компанию обвинили в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа.
Российская компания штраф платить не стала, после чего он вырос до 172 млрд гривен (около $7,3 млрд).
Отказ Киева от требований штрафа был одним из условий продолжения транзита газа через Украину.
20 декабря Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
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