Помпео приедет в Киев 3 января

30.12.2019, 15:54, Новости дня

Государственный секретарь США Майк Помпео 3 января приедет в Киев с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Госдепа.

Помпео в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

В пресс-службе сообщили, что Помпео намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Секретарь также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе, чтобы почтить память погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства», – отметили в Госдепе США.

Эта поездка в Киев будет первой для Помпео в должности главы американской дипломатии.

Помпео занимает должность госсекретаря с 26 апреля 2018 года, до этого был главой Центрального разведывательного управления США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В компании НАК «Нафтогаз України» заявили, что запустят в своем Facebook онлайн-трансляцию, посвященную газовым переговорам с РФ. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.  «У вас будет возможность получить официальную достоверную информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действия всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные в Газовом информационном […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика