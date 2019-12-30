Помпео приедет в Киев 3 января

Государственный секретарь США Майк Помпео 3 января приедет в Киев с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Госдепа.

Помпео в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

В пресс-службе сообщили, что Помпео намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Секретарь также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе, чтобы почтить память погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства», – отметили в Госдепе США.

Эта поездка в Киев будет первой для Помпео в должности главы американской дипломатии.

Помпео занимает должность госсекретаря с 26 апреля 2018 года, до этого был главой Центрального разведывательного управления США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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