Почти половина россиян сделали прививку от гриппа

30.12.2019, 15:51, Новости дня

Прививки от гриппа сделали 49,7% населения России, ситуация по инфекции в стране стабильная, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

 «Против гриппа мы в этом году привили всем сообществом здравоохранения 49,7% от совокупного населения России, почти половина, каждый второй. На сегодняшний день ситуация с гриппом спокойная в стране, <…> ситуация стабильная. Ситуация в субъектах ниже порогового уровня, но мы все равно ждем грипп и он конечно же придет, главное быть к нему готовым», – сказала Попова в интервью телеканалу «Россия-24», информирует ТАСС.

Глава ведомства призвала не пренебрегать своим здоровьем во время новогодних праздников.

«Хочу обратить внимание, что праздник это очень здорово и от всей души поздравляю с наступающим Новым годом, но если вы чувствуете себя плохо в эти дни, не терпите, не ждите, а обращайтесь за медицинской помощью, чтобы сберечь свое здоровье», – подчеркнула Попова.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов правительства срочно сделать то же самое. 



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