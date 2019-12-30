Мнение: С днём СССР! Товарищи…

30 ДЕКАБРЯ В 1922 ГОДУ БЫЛ ОБРАЗОВАН СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
В этот день на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, а также Закавказской федерации, куда входили Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР, были подписаны Декларация об образовании СССР
Высшим органом новой страны стал Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между его созывами — Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР, который состоял из двух палат: Союзного Совета и Совета Национальностей.
Первым председателем ЦИК был избран Михаил Калинин, а сопредседателями — Григорий Петровский, Нариман Нариманов и Александр Червяков. Было сформировано союзное правительство — Совет Народных Комиссаров, которое возглавил Владимир Ленин.
В январе 1924 году на II Всесоюзном съезде Советов была принята первая Конституция СССР.
С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.
8 декабря 1991 года, после подписания «Беловежских соглашений», СССР официально прекратил своё существование.
Украина и Крым, Беларусь и Молдова —
Это моя страна.
Сахалин и Камчатка, Уральские горы —
Это моя страна.
Красноярский край, Сибирь и Поволжье,
Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже …
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин —
Это моя страна.
Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин —
Это моя страна.
Разоренные церкви и новые храмы,
Красная площадь и стройка на БАМе …
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
Олимпийское золото, старты, победы —
Это моя страна.
Жуков, Суворов, комбайны, торпеды —
Это моя страна.
Олигархи и нищие, мощь и разруха,
КГБ, МВД и большая наука …
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский,
Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский
Нефть и алмазы, золото, газ,
Флот, ВДВ, ВВС и спецназ.
Водка, икра, Эрмитаж и ракеты,
Самые красивые женщины планеты,
Шахматы, опера, лучший балет,
Скажите, где есть то, чего у нас нет ?!
Даже Европа объединилась в союз,
Вместе наши предки сражались в бою.
Вместе выиграна Вторая мировая война,
Вместе мы самая большая страна.
Душат границы, без визы нельзя,
Как вам без нас, отзовитесь, друзья !
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
ЛЕНИНСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ
В 1913 будущий глава первого социалистического государства В.И. Ленин, будучи унитаристом, как Маркс и Энгельс, писал, что централизованное крупное государство «есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всех стран».
В период от февраля к октябрю 1917 многовековое государственное единство России рухнуло — на ее территории возник ряд буржуазно-националистических правительств (Центральная Рада на Украине, казачьи круги на Дону, Тереке и в Оренбурге, Курултай в Крыму, национальные Советы в Закавказье и Прибалтике и др.), стремившихся обособиться от традиционного центра.
Угроза резкого сокращения территории социалистического пролетарского государства, утрата надежд на скорую мировую революцию вынудили лидера партии, пришедшей к власти в России, пересмотреть свою точку зрения на ее государственное устройство — он стал яростным сторонником федерализма, правда, на этапе перехода «к полному единству » Лозунгу «единой и неделимой России «, исповедовавшемуся лидерами белого движения, был противопоставлен принцип права всех наций на самоопределение, что привлекло лидеров национальных движений…
Продолжение : https://histrf.ru/lenta-vremen…
Источник: Конт
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Экипаж заявил, что уже решительно настроен на празднование главного зимнего торжества. Они украсили искусственное дерево и отпустили его в «свободное плавание» по станции. Таким образом космонавты показали, как готовятся к Новому году. Как сообщает ТВ Центр, помимо праздничного дерева на МКС имеются и подарки, и новогодние кушанья. Во время торжества космонавты смогут насладиться апельсинами, оливками, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Каникулы начались: Елизавета II прибыла в Сандрингем / 20 декабря
- «Как вы достали»: возлюбленную Тимати поймали на бесстыдном вранье / 27 ноября
- Рента на инновации / 17 декабря
- Москвичей предупредили об аномальной погоде в новогоднюю ночь / 27 декабря
- Александр Васильев вспомнил об эротичности Анастасии Вертинской на сцене / 20 декабря
- «Внебрачная дочь» Майи Плесецкой устроила скандал на телевидении / 14 декабря
- Забудьте про большинство / 30 ноября
- Передаче «Спокойной ночи, малыши» 56 лет»: как появилась самая любимая детская программа на российском ТВ / 26 ноября