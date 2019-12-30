Мнение: С днём СССР! Товарищи…

30 ДЕКАБРЯ В 1922 ГОДУ БЫЛ ОБРАЗОВАН СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

В этот день на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, а также Закавказской федерации, куда входили Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР, были подписаны Декларация об образовании СССР

Высшим органом новой страны стал Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между его созывами — Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР, который состоял из двух палат: Союзного Совета и Совета Национальностей.

Первым председателем ЦИК был избран Михаил Калинин, а сопредседателями — Григорий Петровский, Нариман Нариманов и Александр Червяков. Было сформировано союзное правительство — Совет Народных Комиссаров, которое возглавил Владимир Ленин.

В январе 1924 году на II Всесоюзном съезде Советов была принята первая Конституция СССР.

С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.

8 декабря 1991 года, после подписания «Беловежских соглашений», СССР официально прекратил своё существование.

Украина и Крым, Беларусь и Молдова —

Это моя страна.

Сахалин и Камчатка, Уральские горы —

Это моя страна.

Красноярский край, Сибирь и Поволжье,

Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже …

Я рожден в Советском Союзе,

Сделан я в СССР

Я рожден в Советском Союзе,

Сделан я в СССР

Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин —

Это моя страна.

Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин —

Это моя страна.

Разоренные церкви и новые храмы,

Красная площадь и стройка на БАМе …

Я рожден в Советском Союзе,

Сделан я в СССР

Я рожден в Советском Союзе,

Сделан я в СССР

Олимпийское золото, старты, победы —

Это моя страна.

Жуков, Суворов, комбайны, торпеды —

Это моя страна.

Олигархи и нищие, мощь и разруха,

КГБ, МВД и большая наука …

Я рожден в Советском Союзе,

Сделан я в СССР

Я рожден в Советском Союзе,

Сделан я в СССР

Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский,

Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский

Нефть и алмазы, золото, газ,

Флот, ВДВ, ВВС и спецназ.

Водка, икра, Эрмитаж и ракеты,

Самые красивые женщины планеты,

Шахматы, опера, лучший балет,

Скажите, где есть то, чего у нас нет ?!

Даже Европа объединилась в союз,

Вместе наши предки сражались в бою.

Вместе выиграна Вторая мировая война,

Вместе мы самая большая страна.

Душат границы, без визы нельзя,

Как вам без нас, отзовитесь, друзья !

Я рожден в Советском Союзе,

Сделан я в СССР

Я рожден в Советском Союзе,

Сделан я в СССР

ЛЕНИНСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ

В 1913 будущий глава первого социалистического государства В.И. Ленин, будучи унитаристом, как Маркс и Энгельс, писал, что централизованное крупное государство «есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всех стран».

В период от февраля к октябрю 1917 многовековое государственное единство России рухнуло — на ее территории возник ряд буржуазно-националистических правительств (Центральная Рада на Украине, казачьи круги на Дону, Тереке и в Оренбурге, Курултай в Крыму, национальные Советы в Закавказье и Прибалтике и др.), стремившихся обособиться от традиционного центра.

Угроза резкого сокращения территории социалистического пролетарского государства, утрата надежд на скорую мировую революцию вынудили лидера партии, пришедшей к власти в России, пересмотреть свою точку зрения на ее государственное устройство — он стал яростным сторонником федерализма, правда, на этапе перехода «к полному единству » Лозунгу «единой и неделимой России «, исповедовавшемуся лидерами белого движения, был противопоставлен принцип права всех наций на самоопределение, что привлекло лидеров национальных движений…

Продолжение : https://histrf.ru/lenta-vremen…





Источник: Конт

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