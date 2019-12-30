Мнение: Новогодние анекдоты 2020…

Руководство собирает подчинённых 31 января.

— У нас две новости: хорошая и плохая. С какой начать?

— Давайте с хорошей.

— Мы завтра не работаем.

— А какая плохая?

— А вы работаете.

***

2058 год, декабрь.

— А когда я был молодым, на Новый год везде лежал снег.

— Мама, дай дедушке таблетку, он опять бредит.

***

— Чё, нашел хату на Новый год, или опять как чмо последнее с родителями встречать будешь?

— Ну мааам…

***

На новый год один мальчик загадал, чтобы у него было много телок и еще больше бабок. До сих пор соображает, как сбежать из колхоза…

***

«Дорогой Дедушка Мороз!

Когда я в прошлом году просил беспроводные наушники, я имел в виду AirPods, а не кота, который отгрыз провода от моих старых наушников».

***

— А я вот загадал на Новый Год желание, чтобы секс был как в шестнадцать лет. И оно сбылось!

— Да ладно?

— Не надо было себя обманывать, не было у меня в шестнадцать лет секса.

***

— Слушай, а ты где новый год праздновать будешь?

— Да к дальним родственникам поеду, а ты?

— А я с недалекими посижу.

***

— СНГ — это единственное, что объединяет бывшие советские республики.

— Полная ерунда.

— СНГ — это Старый Новый Год.

— Тогда другое дело.

***

10 признаков, что Новый год еще не наступил:

1. В объявлениях о скидках вместо нулей появились снежинки.

2. В женских телепередачах рассказывают о том, как достичь Нового года одновременно с любимым.

3. Вы перерыли весь дом в поисках новогодних открыток с нужным животным, которые купили 12 лет назад.

4. Елки в лесу стараются прикинуться куцыми и облезлыми.

5. Вы начинаете засматриваться на елочки возле Мавзолея.

6. Во всей квартире (а не только в туалете) пахнет хвойным освежителем воздуха.

7. Вы решили не пить до Нового года.

8. Ваш кот нагадил под елочкой прямо на подарки.

9. Ваш ребенок что-то загадочно вырезает ножницами. Возможно, снежинку из вашего паспорта вам в подарок.

10. Шампанское еще есть, но уже дороже.

***

Новогодняя фраза для пикапа:

— Можно тебя сфоткать, чтобы я мог показать Деду Морозу, чего я хочу на Новый год?

***

— Уже появилось новогоднее настроение?

— Еще нет.

— Тогда схожу за второй бутылкой.

***

— Скажите, а где можно отдохнуть на Новый Год на 100 рублей?

— В 1975 году!

***

— Что вы делаете? Новый год — это же начало новой жизни! Шанс исправиться! А вы бухаете!

— Да ты достал! Кто виноват, что ты на антибиотиках?

***

Предновогодняя распродажа по-русски — это вывалить на прилавок весь хлам со склада, который не продался за весь год, увеличить на него цену в два раза и написать «скидка 100%».

***

В чате:

— Кто-нибудь новогодние традиции знает? Срочно просто надо!

— Я одну знаю. В сентябре рожать.

***

— Как новый год встретишь, так его и проведешь.

— Поэтому ты забрался под одеялко?

— Да.

***

Не могу позволить купить себе на Новый год красный «Мерседес», так куплю хотя бы красную помаду.

***

Россия — страна трудоголиков: никогда не слышал о бульваре Нового года или проспекте Новогодних каникул, но зато улица в честь выхода на работу — 9 января — есть в каждом городе!

***

Новый Год удался…

Если главная елка города каким-то образом оказалась у тебя дома.

Если Дед Мороз ушел от тебя в пять вечера второго января, и то, только потому, что за ним пришла жена.

Если у тебя на потолке 47 следов от пробок шампанского, а бутылок всего шесть.

Если 10 января президент лично обратился к тебе с просьбой: «Слышь, давай закругляйся уже! «

Если соседи сверху жалуются, что вы залили их… шампанским и требуют еще!

***

В этом году я осуществляю свою давнюю идею и вешаю на балкон «2040» из гирлянды, чтоб путать мысли бухих в хлам сограждан.









Источник: Конт

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