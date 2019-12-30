Мнение: Новогодние анекдоты 2020…

Руководство собирает подчинённых 31 января.
— У нас две новости: хорошая и плохая. С какой начать?
— Давайте с хорошей.
— Мы завтра не работаем.
— А какая плохая?
— А вы работаете.
***
2058 год, декабрь.
— А когда я был молодым, на Новый год везде лежал снег.
— Мама, дай дедушке таблетку, он опять бредит.
***
— Чё, нашел хату на Новый год, или опять как чмо последнее с родителями встречать будешь?
— Ну мааам…
***
На новый год один мальчик загадал, чтобы у него было много телок и еще больше бабок. До сих пор соображает, как сбежать из колхоза…
***
«Дорогой Дедушка Мороз!
Когда я в прошлом году просил беспроводные наушники, я имел в виду AirPods, а не кота, который отгрыз провода от моих старых наушников».
***
— А я вот загадал на Новый Год желание, чтобы секс был как в шестнадцать лет. И оно сбылось!
— Да ладно?
— Не надо было себя обманывать, не было у меня в шестнадцать лет секса.
***
— Слушай, а ты где новый год праздновать будешь?
— Да к дальним родственникам поеду, а ты?
— А я с недалекими посижу.
***
— СНГ — это единственное, что объединяет бывшие советские республики.
— Полная ерунда.
— СНГ — это Старый Новый Год.
— Тогда другое дело.
***
10 признаков, что Новый год еще не наступил:
1. В объявлениях о скидках вместо нулей появились снежинки.
2. В женских телепередачах рассказывают о том, как достичь Нового года одновременно с любимым.
3. Вы перерыли весь дом в поисках новогодних открыток с нужным животным, которые купили 12 лет назад.
4. Елки в лесу стараются прикинуться куцыми и облезлыми.
5. Вы начинаете засматриваться на елочки возле Мавзолея.
6. Во всей квартире (а не только в туалете) пахнет хвойным освежителем воздуха.
7. Вы решили не пить до Нового года.
8. Ваш кот нагадил под елочкой прямо на подарки.
9. Ваш ребенок что-то загадочно вырезает ножницами. Возможно, снежинку из вашего паспорта вам в подарок.
10. Шампанское еще есть, но уже дороже.
***
Новогодняя фраза для пикапа:
— Можно тебя сфоткать, чтобы я мог показать Деду Морозу, чего я хочу на Новый год?
***
— Уже появилось новогоднее настроение?
— Еще нет.
— Тогда схожу за второй бутылкой.
***
— Скажите, а где можно отдохнуть на Новый Год на 100 рублей?
— В 1975 году!
***
— Что вы делаете? Новый год — это же начало новой жизни! Шанс исправиться! А вы бухаете!
— Да ты достал! Кто виноват, что ты на антибиотиках?
***
Предновогодняя распродажа по-русски — это вывалить на прилавок весь хлам со склада, который не продался за весь год, увеличить на него цену в два раза и написать «скидка 100%».
***
В чате:
— Кто-нибудь новогодние традиции знает? Срочно просто надо!
— Я одну знаю. В сентябре рожать.
***
— Как новый год встретишь, так его и проведешь.
— Поэтому ты забрался под одеялко?
— Да.
***
Не могу позволить купить себе на Новый год красный «Мерседес», так куплю хотя бы красную помаду.
***
Россия — страна трудоголиков: никогда не слышал о бульваре Нового года или проспекте Новогодних каникул, но зато улица в честь выхода на работу — 9 января — есть в каждом городе!
***
Новый Год удался…
Если главная елка города каким-то образом оказалась у тебя дома.
Если Дед Мороз ушел от тебя в пять вечера второго января, и то, только потому, что за ним пришла жена.
Если у тебя на потолке 47 следов от пробок шампанского, а бутылок всего шесть.
Если 10 января президент лично обратился к тебе с просьбой: «Слышь, давай закругляйся уже! «
Если соседи сверху жалуются, что вы залили их… шампанским и требуют еще!
***
В этом году я осуществляю свою давнюю идею и вешаю на балкон «2040» из гирлянды, чтоб путать мысли бухих в хлам сограждан.
Источник: Конт
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